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Başkan, Atık Su arıtma Tesisi’ni inceledi

15.01.2021 21:39 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Perli Mahallesinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisi’ni inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, tesisin yeni yatırımlarla daha iyi değerlendirileceğini söyledi.Atık Su Artıma Tesisi’ni ziyaret eden Başkan Işık, tesisi inceleyerek, çalışanlarından talepleri aldı.

Kütahya’nın Perli Mahallesinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisi’ni inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, tesisin yeni yatırımlarla daha iyi değerlendirileceğini söyledi.
Atık Su Artıma Tesisi’ni ziyaret eden Başkan Işık, tesisi inceleyerek, çalışanlarından talepleri aldı. Tesisi inceleyen Başkan Işık yeni yatırımlarla birlikte, tesisin daha iyi değerlendirileceğini söyledi. Başkan Işık, “Bugün Kütahya’ya 2021 yılının ilk karının düştüğü ve bereketli bir gün. Perli Mahallemizdeki arıtma tesisinin mevcut durumunu ve burada ki çalışan arkadaşlarımızın taleplerini aldık. Özellikle çıkan çamurun kurutulması ve onun yeniden değerlendirilmesi konusunda mevcut uygulamaları ve arkadaşlarımızın önerilerini alıp çalışmaları yerinde gördük. Emeği geçenlere ve çalışanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burayı daha verimli çalışacak bir tesis haline getirme adına yeni yatırımlarımızı değerlendireceğiz. Yapılacak yeni yatırımlarla mevcut tesis daha iyi değerlendirilecek” dedi.

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