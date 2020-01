Başkan Avcı projelerini anlattı

ALMEK’ten akıllı kart sistemi

ALMEK hakkında bilgiler veren Başkan Avcı “ALMEK kurslarımızda, 24 ayrı modülde 38 kurs açılmış, 846 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmış, 65 kursiyerimiz bu kurslardan aldıkları sertifikalarla iş sahibi olmuşlardır. ALMEK kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimizin 3-5 yaş arası çocuklarımızdan 92 çocuğumuzu Çocuk Faaliyet evimizden faydalandırdık. Sosyal marketimizden 31 Aralık 2019 tarihinde faaliyetine son verilinceye kadar 10 bin 607 aile gıda yardımından faydalanmıştır. Akıllı Kart Sistemi ile ihale teknik şartnamemizde belirtilen, Altıeylül sınırları içerisinde en az beş market ve bu marketlerin en az 20 şubesinde alışverişlerini yapacaklar. Her ayın son gününe kadar değerlendirmeler yapılacak , her ayın 2’sine kadar kartlara yüklemeler yapılacak ve vatandaşlarımız her ayın 3’ ünden ay sonuna kadar alışverişlerini yapacaklardır. Bir sonraki aya bakiye devretmesi olmayacaktır. 3 Şubat 2020’den itibaren vatandaşlarımız alışverişlerini yapabileceklerdir. Çölyak hastalarımıza 3 er ay arayla olmak üzere 15 ailemize gıda kolisi yardımında bulunduk. giyim mağazamızdan 993 ailemize sıfır kıyafet yardımında bulunulmuştur. 159 ihtiyaç sahibi çocuğumuza kırtasiye yardımı ve 4 bin 370 kitap dağıtımında bulunduk. 38 çocuğun katıldığı sünnet şenliği etkinliğimizi icra ettik. 152 ailemize Odun yardımını , 303 ailemize kömür yardımımızı ulaştırdık. Ramazan ayında 162 aile 356 kişi olmak üzere her gün iftar yemeği ulaştırdık. Evde temizlik hizmetlerimizden 65 ailemiz faydalanmıştır. 323 öksüz yetim çocuklarımızla birlikte Bursa,Uludağ ve Edirne’ye tarih ve kültür gezileri düzenledik”şeklinde konuştu.