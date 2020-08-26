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Başkan Avni Örki muhtarlarla buluştu

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Pamukkaleli vatandaşların daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Başkan Örki, “Biz sizlere kulak verdikçe başarılı oluruz.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Pamukkaleli vatandaşların daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Başkan Örki, “Biz sizlere kulak verdikçe başarılı oluruz. Sizlerle gruplar halinde bir araya gelerek yol haritamızı birlikte belirleyeceğiz” dedi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşlara birlikte hizmet götürdüğü mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Pamukkale Belediye Meclis Salonu’nda korona virüs önlemleri alınarak yapılan toplantıya ilçe genelinde görev yapan 61 mahallenin muhtarları katıldı. Her mahallede senede en az bir kez mahalle buluşması yapmayı planladıklarını ve korona virüs pandemisinin ortaya çıktığı güne kadar bir çok mahallede bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Örki, “Dünya ve ülkemiz korona virüs ile yoğun bir mücadele içinde. Biz her zaman halkımızı dinleyerek onların taleplerini öğrenip, çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz” diye konuştu.

“Amacımız ilçemiz için yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişare etmek”
Korona virüs dolayısıyla muhtar buluşmalarının gerçekleşmediğini söyleyen Avni Örki, “Korona virüs çıkana kadar bir çok mahallemizde mahalle buluşmamızı gerçekleştirdik. Ama tedbirler nedeniyle buluşmaları gerçekleştiremiyoruz. Yeni normal hayata ayak uydurmak için gerekli tedbirleri alarak mahallelerin temsilcileri olan sizlerle bir araya geldik. Amacımız ilçemiz için yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişare etmek Tüm muhtarlarımızla grup grup görüşmeler yaparak mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını tespit edip nelerin yapılması gerektiğini belirleyeceğiz” dedi.

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