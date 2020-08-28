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Başkan Bağlamış’tan 30 Ağustos mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bağlamış’tan 30 Ağustos mesajı

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bağlamış mesajında, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir" dedi. Başkan Bağlamış ayrıca Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünü de kutlayarak, "Anadolu’nun kapılarını bizlere açan, milletimizin varlığına kastedenlere karşı kahramanca mücadele eden büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum" dedi.
Başkan Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandırdığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. “Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, Milletimizin tüm imkânsızlıklarına rağmen vatanseverliği sayesinde kazanılan bir zaferdir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. Millet olarak hem bizden öncekilere, hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”
Başkan Bağlamış ayrıca Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünü de kutlayarak, "Anadolu’nun kapılarını bizlere açan, milletimizin varlığına kastedenlere karşı kahramanca mücadele eden büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan ve silah arkadaşları üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan bugün dahi tesirini hissettiğimiz yedi iklim, dört kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmıştır. 1071 Malazgirt ruhu milletimizin sarsılmaz inancı ve idealleriyle Cumhuriyetimizin kuruluşuna ilham kaynağı olmuştur" dedi.

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Kocasinan
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Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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