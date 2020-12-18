Başkan Baydilli’den Alara bebek için yardım çağrısı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 18 aylık Alara bebek için gerekli olan paranın toplanabilmesi için çağrıda bulundu.

Tip 1 Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konan 18 aylık Alara bebek, ABD’de tedavisinin yapılabilmesi için yardım bekliyor. Alara bebek’in babası Ersel Şahbaz Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’yi ziyaret ederek yardım kampanyasına destek talebinde bulundu.

SMA hastası 18 aylık kızı Alara Şahbaz ile ilgili Baydilli’ye bilgi veren baba Ersel Şahbaz, şuana kadar kendi imkanları ile yaptıkları yardım kampanyasında küçük bir miktar yardım toplandığını söyledi. Başkan Baydilli, kampanyanın duyurulması için belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.

18 aylık Alara bebek için destek çağrısında bulunan Baydilli, “SMA hastası 18 aylık Alara Bebek’in babası Ersel Şahbaz bizleri ziyaret etti. Minik kızı ile ilgili bilgi verdi. SMA hastası minik kızımızın tedavisi ABD’de yapılıyor. Ve yaklaşık 2 milyon Dolar gibi bir paraya ihtiyaç var. Aile kendi çabaları ile yardım kampanyası başlatmış durumda. Karaköprü ailesi olarak bizlerde şahsım başta olmak üzere Alara bebeğimize destek olacağız. Buradan çağrıda bulunarak hemşerilerimden ve tüm Türkiye’den Alara bebeğe sahip çıkmalarını ve yardım kampanyasına destek vermelerini rica ediyorum” dedi.

Hasta olan çocuğununa yardım edilmesini talep eden baba Ersel Şahbaz, “18 aylık kızım Alara SMA hastası. Bu hastalığın tedavisi ABD’de yapılıyor. 2 milyon Dolar yani 18 Milyon TL’ye ihtiyaç var. Başta Şanlıurfa halkı olmak üzere tüm Türkiye’den yanımızda olmalarını bize bu savaşımızda destek olmalarını istiyoruz. Alara sizler sayesinde tedavisine ulaşacak. Desteklerinizi lütfen bizden esirgemeyin. Alara için bir fener de siz yakın” diye konuştu.

