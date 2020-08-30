YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Berge’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Başkan Berge’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.08.2020 09:00 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Başkan Berge’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Çağdaş ve uygar bir ülke olmamızın temel taşı olan Zafer Bayramı’nı sevinçle karşılıyoruz. Milli mücadelemizin zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız ve ilelebet payidar olacağı kanıtlanmıştır. Düşman kuvvetlerinin Anadolu’dan çıkarılması ile birlikte ülkemiz, büyük badireler atlatarak yoluna devam etmiştir. Adeta yeniden dirilişimizin sembolü olan 30 Ağustos, bizi bir ve beraber yapan bir zafer olmuştur. Unutulmamalıdır ki Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu destanımız, tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bize emanet edilen bu vatan topraklarını aziz milletimiz ile birlikte korumaya devam edeceğiz. Şanlı milletin şanlı evlatları olarak ülkemizin müreffeh düzeye gelmesi için çalışacağız. Başta Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu memleket için can vermiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Denizli’de 4 mahallede su kesintisi olacak
Denizli’de 4 mahallede su kesintisi olacak
Başkan Taşdelen’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Taşdelen’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor

Van Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:27
Öğle
12:12
İkindi
15:52
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Van Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.