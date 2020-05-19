YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Berge’den Kadir Gecesi mesajı

Başkan Berge’den Kadir Gecesi mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 13:24 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “Bu yıl 19 Mayıs’a denk gelen, bin aydan daha hayırlı ve 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27.

Başkan Berge’den Kadir Gecesi mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “Bu yıl 19 Mayıs’a denk gelen, bin aydan daha hayırlı ve 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Allah herkesin ibadetini ve dualarını kabul etsin. Üç ayların sonu olan Ramazanın bu mübarek gecesinde dileyeceğimiz af ve yapılan ibadetlerin fazileti Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Kadir suresinin 1 ve 5. ayetlerinde ‘Biz Onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar sürer’ buyurulmuştur. Cenab-ı Allah’ın ihsan ve ikramına mazhar olacağımız bu geceyi idrak etmenin huzuru içerisindeyiz. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede edilen tövbe ve istiğfar kabul olsun. Kadir Gecesi’nde Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e Hira Dağı’nda Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetini indirdi. Kur’an-ı Kerim nuruyla dünyayı aydınlattı.
Azamet ve şeref demek olan kadir kelimesinin anlamı da bu gecenin kıymetini göstermektedir. Kadir gecemiz mübarek olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Van Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:03
Sabah
04:45
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:21
Yatsı
20:56

Van Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.