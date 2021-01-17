YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Berge’den Vali Bilmez’e teşekkür

Başkan Berge’den Vali Bilmez’e teşekkür

17.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kira desteği nedeniyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.Korona virüsten kaynaklı olarak iş yerleri kapanan ve gelir kaybına uğrayan esnaf ve sanatkarlardan kira alınmaması ya da indirime gidilmesi yönünde çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Berge, “Resmi kurumların kiracısı olan esnafımızdan kira alınmaması talebimizi Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ileterek esnafımıza destek olmasını istedik.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kira desteği nedeniyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.
Korona virüsten kaynaklı olarak iş yerleri kapanan ve gelir kaybına uğrayan esnaf ve sanatkarlardan kira alınmaması ya da indirime gidilmesi yönünde çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Berge, “Resmi kurumların kiracısı olan esnafımızdan kira alınmaması talebimizi Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ileterek esnafımıza destek olmasını istedik. Bizleri dinleyen ve esnafımızın yanında olan valimiz başkanlığında toplanan Van Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde bulunan iş yerlerine kira kolaylığı sağlamıştır. Belediye meclisinin aldığı kararla iş yerleri kapanan kiracılarından 6 ay kira alınmaması, faaliyeti devam eden kiracılarına ise yüzde 50 indirim yapılması kararı alınmıştır” dedi.
“Ahi babası olan ve her zaman esnafımızın yanında duran valimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” diyen VAN ESOB Başkanı Berge, şöyle devam etti:
“Bu zorlu süreçte esnafımızı düşünen ve destek olan valimiz, esnafımızı memnun etmiştir. Örnek dayanışmayı gösteren valimize çok çok teşekkür ediyoruz. Valimiz hiçbir zaman esnaf ve sanatkarımızı yalnız bırakmamıştır. Özellikle de pandemi sürecinde esnafımızın sorunlarına birebir çözüm aramıştır. Tüm çalışmalarımıza büyük bir destek veren valimiz ile birlikte esnaf ve sanatkarımızın sorunlarına çözüm arıyoruz. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve Van’ı da etkisi altına alan virüs nedeniyle esnaf ve sanatkarımız zorlu günler yaşamaktadır. Bu süreçte valimiz bizlerle beraber hareket etmiş ve sorunları en aza indirmek adına esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkmıştır. Esnafımızın bu haklardan yararlanabilmesi için belediyeye kira borçlarının olmaması ya da 7256 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyeye olan borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. Yapılandırma sonrası taksitlerin ödenmemesi durumunda ise kira affı ve erteleme durdurulmaması için esnafımız dikkatli olmalıdır” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:21
İkindi
14:56
Akşam
17:18
Yatsı
18:39

Van Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Edremit’te ’Maskematik’ dönemi

Edremit’te ’Maskematik’ dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda karla mücadelesini sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda karla mücadelesini sürdürüyor

Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da kardan kapanan 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van’da 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da kısıtlamanın 6’ıncı haftasında kurallara uyuluyor

Van’da kısıtlamanın 6’ıncı haftasında kurallara uyuluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.