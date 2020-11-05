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Başkan Beyoğlu Ayzit ailesine verdiği sözü tuttu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ikamet ettikleri tek gözlü evde yaşadıkları maddi sorunlarla gündeme gelen Ayzit ailesine ulaşarak gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ziyaret sözünü de yerine getirdi.Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Ayzit ailesini yaşadıkları 5 Nisan Mahallesinde ziyaret eden Başkan Beyoğlu’nun yaklaşımı 3 çocuğu ile birlikte zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışan Ayşe Ayzit’in yüzünü güldürdü.

Başkan Beyoğlu Ayzit ailesine verdiği sözü tuttu

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ikamet ettikleri tek gözlü evde yaşadıkları maddi sorunlarla gündeme gelen Ayzit ailesine ulaşarak gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ziyaret sözünü de yerine getirdi.
Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Ayzit ailesini yaşadıkları 5 Nisan Mahallesinde ziyaret eden Başkan Beyoğlu’nun yaklaşımı 3 çocuğu ile birlikte zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışan Ayşe Ayzit’in yüzünü güldürdü. Ayşe Ayzit, “Çaresizlik içerisinde sesimizi duyurmaya çalıştık. Allah sizden razı olsun, duyarlı davranarak hem sahip çıktınız hem ziyaret ettiniz. Çok mutlu olduk” dedi.
Aile ile bir süre sohbet ederek moral veren Başkan Beyoğlu, “Milletimizin emrinde olmaktan ve onlarla dayanışma ruhu içerisinde olmaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.

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