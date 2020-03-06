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Başkan Beyoğlu kadınlara karanfil dağıttı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında kadınlara karanfil dağıttı.Bağlar Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde dikkat çekici bir etkinliğe imza attı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında kadınlara karanfil dağıttı.
Bağlar Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte cadde ve sokaklarda ziyaret ettiği kadınlara karanfil dağıttı. Beyoğlu’nu karşılarında gören kadınlar tatlı bir şaşkınlık yaşayarak duydukları mutluluğu dile getirdi. Ayrıca çat-kapı misali ziyaret ettiği evlerde kadınların kadınlar gününü kutlayan Başkan Beyoğlu, beraberinde getirdiği kadınların temel ihtiyaçlarından oluşan hediyeleri takdim etti. Ziyaret ettiği sokak ve mahallelerde gün boyunca kadınlara karanfil dağıtarak sohbet eden Beyoğlu, yaşlı kadınlarla yakından ilgilendi.

“Kadına özel değer veren bir medeniyetten geliyoruz”
Kadına verdikleri değeri ortaya koymak için farklı bir etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Beyoğlu, ziyaret ettikleri kadınların bundan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Beyoğlu, “Yaşamın asıl çilesini çeken kadınlarımızdır. Annelerimizdir, ablalarımızdır, kardeşlerimizdir, eşlerimizdir. Kendilerine verdiğimiz değeri ortaya koymak adına evlerinde ziyaret ettik. Hepsi çok mutlu oldu,
Kadına çok büyük değer veren ve bu konuda dünyaya öncü olan bir medeniyetten geliyoruz. Batının kadınları akıl almaz olumsuz muamelelere maruz bıraktığı ı dönemlerde bu topraklarda medeniyetimizin temel taşı olan kadılar öncü olmuştur. Medeniyetimizin bu potansiyeli, bugün de dünya için önemli bir örnek teşkil etmektedir” dedi.

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