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Başkan Beyoğlu verdiği sözü tuttu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, sanayici ve esnaf kesiminin yoğunlukta bulunduğu Özdemir ve Gömmetaş mahalleleriyle mezralarına yeni yollar kazandırdı.Bağlar Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelere yönelik olarak başlattığı hizmet seferberliğini sürdürüyor.

Başkan Beyoğlu verdiği sözü tuttu

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, sanayici ve esnaf kesiminin yoğunlukta bulunduğu Özdemir ve Gömmetaş mahalleleriyle mezralarına yeni yollar kazandırdı.
Bağlar Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelere yönelik olarak başlattığı hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bağlar Belediyesi, sanayici ve esnaf kesiminin yoğunlukta olduğu Özdemir ve Gömmetaş mahalleleriyle mezralarına yaptığı çalışmalarla yeni yollar kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından önce alt yapısı, ardında da üst yapısı tamamlanarak kullanışlı hale getirilen yollar, vatandaşların hizmetine açıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile ilçe merkezindeki mahallelerin kaldırım ve ara sokaklarında parke taşı döşeme işlemleri de devam ediyor. Alipınar ve Körhat mahallerinde 20 yıl sonra parke taşı çalışması gerçekleştirilerek vatandaşlar için kullanışlı ve modern hale getirildi.
Mahalle sakinleri yapılan çalışmalar için Başkan Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu verdiği sözü tuttu

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