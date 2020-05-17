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Başkan Binzet’ten Göksu Köprüsü açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Göksu Köprüsüyle alakalı açıklamalarda bulundu.Yaklaşık 40 yıl önce yapılan Göksu Köprüsü zarar gören ayaklarından dolayı büyük bir risk olduğunu söyleyen Başkan Burak Binzet, “Adıyaman, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 1.

Başkan Binzet’ten Göksu Köprüsü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Göksu Köprüsüyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 40 yıl önce yapılan Göksu Köprüsü zarar gören ayaklarından dolayı büyük bir risk olduğunu söyleyen Başkan Burak Binzet, “Adıyaman, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 1. Derece Deprem bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum mühendislik alanında çok önemli yapısal ve yönetimsel tedbirlerin alınmasını gerekli kılıyor. Adıyaman’ın batıya açılan penceresi olan Göksu Köprüsü yaklaşık 40 yıl önce o zamanki mühendislik uygulamaları kullanılarak İnşa edilmiştir. Ancak günümüz teknolojisi göz önünde bulundurularak yapılan teknik incelemeler sonucunda artan yük sınıflarının tasarım kriterlerini sağlamadığını, bununla birlikte kullanılan malzemelerin servis ömrü boyunca oluşan aşınma ve deformasyonların ciddi bir şekilde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Göksu Köprüsünde bulunan taşıyıcı sistemlerin 2015 yılında kaya dolgu ile güçlendirilmeye çalışılmış fakat bölgede bulunan Göksu Çayındaki yoğun kum, azonal ( taşınmış topraklar) ve suyun debisinin yoğunluğu ile kayalar deformasyonlara uğrayıp zemine ankre olan temel pabuçlarının zeminden ayrılmalarına neden olmuştur. Bizlerde Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak tasarım, statik ve sürdürülebilirlik açısından uygun olmayan köprünün büyük bir faciaya neden olmadan bu pandemi sürecinden de yararlanarak biran önce Adıyaman’ımıza daha modern ve Sürdürülebilir bir köprünün kazandırılmasının tüm Adıyamanlı hemşerilerimiz adına takipçisi olacağımızı buradan belirtiyoruz” diye konuştu.

Başkan Binzet’ten Göksu Köprüsü açıklaması

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