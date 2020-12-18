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Başkan Binzet’ten Maraş olayları açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, 19-26 Aralık Maraş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye’de barış ve kardeşliğin yaşanan pek çok katliamla yara aldığını söyleyen Başkan Binzet, Maraş olaylarının insanlığın yaşadığı en büyük utançlardan biri olduğunu vurguladı.

Başkan Binzet’ten Maraş olayları açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, 19-26 Aralık Maraş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de barış ve kardeşliğin yaşanan pek çok katliamla yara aldığını söyleyen Başkan Binzet, Maraş olaylarının insanlığın yaşadığı en büyük utançlardan biri olduğunu vurguladı. Türkiye’de barış ve kardeşliğin yaşanan pek çok olaylarla yara aldığını belirten Başkan Burak Binzet, "19 Aralık ile 26 Aralık 1978’de meydana gelen ve yedi gün süren Maraş Katliamında resmi rakamlara göre 120 yurttaşımız öldürüldü. Alevilere ait 200’ün üzerinde ev yakıldı, 100’e yakın işyeri tahrip edildi. Açılan davalar yirmi üç yıl sürdü. Yakalananların cezaları önce ertelenip sonra serbest bırakıldı. Suçlular cezalandırılmış olsaydı, belki sonrasında yaşanan katliamlar meydana gelmeyecekti. Maraş’ta katliamın acılarını yaşayan ailelere başsağlığı diliyor, yaşamını yitiren canları anıyorum" diye konuştu.

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