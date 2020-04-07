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Başkan Binzet’ten muhtarlara teşekkür

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona salgını dolayısıyla gece gündüz demeden çalışan muhtarlara teşekkür etti.Mahalle muhtarlarının korona virüsü döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı oldukça çok yorulduklarını ve öz verili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Burak Binzet, “İçinde bulunduğumuz korona virüsü salgınında öncelikle sağlık emekçilerine gösterdikleriler olağan üstü emek ve çabadan dolayı teşekkür etmek istiyoruz.

Başkan Binzet’ten muhtarlara teşekkür

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona salgını dolayısıyla gece gündüz demeden çalışan muhtarlara teşekkür etti.
Mahalle muhtarlarının korona virüsü döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı oldukça çok yorulduklarını ve öz verili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Burak Binzet, “İçinde bulunduğumuz korona virüsü salgınında öncelikle sağlık emekçilerine gösterdikleriler olağan üstü emek ve çabadan dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Ama biliyoruz ki onlar kadar olmasa bile bu topluma hizmet eden ve onlara yakın emek veren başka bir gurup daha var onlarda muhtarlarımızdır. Zaten eskiden beri zor şartlar altında asgari ücrete yakın bir maaşla çalışan, kırtasiye giderlerinin büyük bir kısmını ceplerinden karşılayan, kendilerine bir bina bile çok görülen bu emektarlarımız salgın nedeni ile devlet ve belediye çalışmalarına kalkan edilmektedirler. Hem belediyenin yapması gerekenleri hem devletin yapması gerekenleri üstlenen bu emektarlarımız yetmezmiş gibi sosyal yardımlarında dağıtımında direkt çalışmaktadırlar. Sosyal yardımlaşma kurumunun bütün yükü bilindiği gibi muhtarların üzerindedir. Salgın nedeni ile yapılan yardımlarda dağıtımı muhtarın yaptığı gibi bir imaj oluşturup muhtarlara hiçbir inisiyatif kullandırılmaması bölgesini en iyi bilen bu emektarlarımız sıkıntıya sokmaktadır. Yeterli miktarlarda yardım yapılmadığı zamanlarda ve sadece sosyal yardımlaşma kurumunun inisiyatifi ile dağıtılan yardımlar muhtarlarımız için yardım alamayan halk tarafından rakip olarak görülmektedir. Devlet kurumları ve belediye bu anlamada yapılan her müracaatı muhtarlara yönlendirince zaten iş yükleri çok fazla olan ve ekonomik şartlardan dolayı tek başına çalışmak zorunda olan muhtarların iş yükünü çok fazla arttırmaktır. Halk ile sürekli iç içe olmalarından dolayı salgında en yüksek risk gurubu içinde bulunan muhtarlarımızın daha çok inisiyatif ve daha iyi çalışma şartlarına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle geçirdiğimiz kötü günlerde mahallelerine ve köylerine çok emek veren muhtarlarımıza bu zor şartlarda gösterdikleri çaba için teşekkürü borç biliriz. Muhtarlarımızın hiçbir sınıf, din, ırk, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeden görevlerini yerine getirecekleri inancı ile bizim her şart ve halde halka hizmetin ilk birimi olan muhtarlarımızın yanında olduğumuzu bildirmek isteriz” diye konuştu.

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