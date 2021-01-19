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Başkan Bıyık, muhtarlara çalışmaları anlattı

19.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Başkan Bıyık, muhtarlara çalışmaları anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarıyla 7.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarıyla 7. Bilgilendirme ve İstişare toplantısında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Darıca sahilde yeni yapılan kafede 14 mahalle muhtarıyla birlikte istişare toplantısı düzenleyen Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verip fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Kaymakamı Yüksel Ateş de katıldı. Muhtarların her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar mahallelerinin sorunlarını en iyi bilen kişiler. Bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımız olan mahalle muhtarlarımızla her zaman istişare halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Darıca Belediyesi olarak 2020 yılında altyapıdan üstyapıya, kültür sanattan spor alanına kadar yapılan yatırımlar hakkında sunum yapan ve muhtarlara bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’da kurumlarla ortak hareket ederek ilçemizi ortak akılla yönetmek için çalışıyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizle uyum içerisinde ilçemize birçok önemli eseri kazandırdık. Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren bütün kurumlarımızla el ele vererek salgınla mücadele ettik. Mahalle muhtarlarımızla birlikte ortak hareket ederek vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerde ücretsiz maske dağıtımları gerçekleştirdik. Dezenfekte çalışmalarından temizlik çalışmalarına kadar düzenli olarak çalışma yapıyoruz. Karantinada bulunan vatandaşlarımıza muhtarlarımızla da istişare ederek sıcak yemek dağıtımında bulunuyoruz. Korona virüs salgınını hep birlikte atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’nın geleceği için bütün planlamalarımızı hazırladık. 2021 yılının da Darıca’da hizmet ve proje yılı olması için çalışacağız. Darıca Tarihi Çınaraltı Meydanı’nı kısa sürede yenileyerek modern bir meydan inşa edeceğiz. Balyanız Koyu ikinci etap çalışmasına başlıyoruz. Nenehatun amatör spor sahasını yenileyeceğiz. İlçemize yakışan bir Hükümet Konağı’nı İçişleri Bakanlığımızın desteği ile yapacağız. Bayramoğlu-Tuzla bağlantı yolu için proje çalışmaları sürüyor. Özellikle ulaşım konusunda 2021 yılında güzel çalışmalarımız olacak” diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da selamlama konuşması yaparak Darıca’da yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Darıca’da Büyükşehir’in önemli yatırımlarının dikkat çektiğini ifade eden Kaymakam Kara, Büyükşehirle Darıca arasındaki uyumun ilçeye hizmet olarak yansıdığını vurguladı.

Başkan Bıyık, muhtarlara çalışmaları anlattı

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