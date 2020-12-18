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Başkan Bıyık, yeni temizlik aracıyla sokakları temizledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.12.2020 17:05 | Son Güncelleme

Darıca Belediye başkanı Muzaffer Bıyık, araç filosuna kattıkları 2 yeni süpürge aracından birinin direksiyonuna geçerek sokakları temizledi.Darıca Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet daha süpürge aracı satın alarak filosuna dahil etti.

Başkan Bıyık, yeni temizlik aracıyla sokakları temizledi

Darıca Belediye başkanı Muzaffer Bıyık, araç filosuna kattıkları 2 yeni süpürge aracından birinin direksiyonuna geçerek sokakları temizledi.
Darıca Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet daha süpürge aracı satın alarak filosuna dahil etti. Yeni alınan sıfır kilometre süpürge araçları teslim alınırken Başkan Bıyık da araçları test etti. Daha temiz bir Darıca için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca halkımızın hizmeti için aldığımız araçları teslim aldık. Temizliği önemsiyoruz. Ciddi derecede yatırımlar yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 31 adet aracı satın almıştık. Elhamdülillah borçlarını bitirdik. Şu anda kullandığımız araçların tamamı Darıca halkının malı. Yeni aldığımız süpürge araçlarıyla mahalle aralarında bütün sokaklarda temizlik çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Birkaç ay sonra iki adet araç daha alacağız. Yeni aldığımız araçlar sıfır araçlar. Yaklaşık 1.5 Milyon TL bedeli var. İnanıyorum ki Darıca halkına uzun yıllar kesintisiz hizmet verecek. İlerleyen süreçte araç filomuzu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, araçların teslim alınmasının ardından süpürge aracının direksiyonuna geçti. Yeni araçları test eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra süpürge aracını kullanarak sokakları temizledi. Başkan Muzaffer Bıyık’ı temizlik aracının direksiyonunda gören vatandaşlar el sallayarak sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Muzaffer Bıyık da vatandaşlara selam verdi.

Başkan Bıyık, yeni temizlik aracıyla sokakları temizledi

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