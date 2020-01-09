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  4. Başkan Bıyık’ın ‘Gazeteciler Günü’ mesajı

Başkan Bıyık’ın ‘Gazeteciler Günü’ mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Gazeteciliğin en zor meslekler arasında yer aldığını belirten Bıyık, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:“İnsanları sağlıklı ve güncel bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir.

Başkan Bıyık’ın ‘Gazeteciler Günü’ mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gazeteciliğin en zor meslekler arasında yer aldığını belirten Bıyık, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
“İnsanları sağlıklı ve güncel bilgilerle buluşturmak için her türlü zor koşulun üstesinden gelen gazeteciler, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Bu noktada toplumların gelişiminde bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri yerine getirme noktasında önemli bir sorumluluğu olan basın kuruluşlarımız, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi açısından da son derece ulvi bir görev üstlenmektedir. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı doğrultusunda başarıyla görevlerini yerine getirme gayreti içinde olan gazetecilerin bu onurlu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılıkla ve kararlılıkla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta bu kutsal görev uğrunda şehit olan gazetecilerimiz İlhan Darendelioğlu, Erdoğan Hançerlioğlu, ve Cengiz Akyıldız’ı rahmetle anıyor, basınımızın güzide temsilcileri olan gazetecilerimizin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularla kutluyorum.”

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