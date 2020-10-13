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Başkan Bozkurt sahada çalışan ekipleri denetledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Başkan Çetin Bozkurt, yapımı devam eden Seyir Terası’nı gezerek, projenin tamamlandığında 5 bin 500 metrekarelik alanıyla halka hizmet vereceğini, kaydetti.Devrek Belediye ekiplerince Egemenlik Parkı’nın çevre ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarını da yerinde gören Başkan Bozkurt, “Devrek şehir merkezine en yakın dinlenme alanı olan Egemenlik Parkı yaşlı, kadın, çocuk ve gençler için büyük önem taşıyor, bizler de buraya yapay havuz tesisi yaparak parka daha bir anlam kazandırmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.İsmetpaşa Mahallesi Mesut Özil Caddesi üzerinde parke çalışmalarını da inceleyen Başkan Bozkurt bir süre çalışmaları yerinde izledi.Daha sonra, Afet evleri Kümesi’ne geçen Başkan Çetin Bozkurt burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Çetin Bozkurt, yapımı devam eden Seyir Terası’nı gezerek, projenin tamamlandığında 5 bin 500 metrekarelik alanıyla halka hizmet vereceğini, kaydetti.
Devrek Belediye ekiplerince Egemenlik Parkı’nın çevre ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarını da yerinde gören Başkan Bozkurt, “Devrek şehir merkezine en yakın dinlenme alanı olan Egemenlik Parkı yaşlı, kadın, çocuk ve gençler için büyük önem taşıyor, bizler de buraya yapay havuz tesisi yaparak parka daha bir anlam kazandırmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.
İsmetpaşa Mahallesi Mesut Özil Caddesi üzerinde parke çalışmalarını da inceleyen Başkan Bozkurt bir süre çalışmaları yerinde izledi.
Daha sonra, Afet evleri Kümesi’ne geçen Başkan Çetin Bozkurt burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozkurt, “Bizler halkımıza en iyi hizmeti götürmek için buradayız. Sizin bütün şikayet ve sorunlarınızı en kısa sürede çözeceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Başkan Bozkurt, pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve çocuklara da hediyeler verdi.

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