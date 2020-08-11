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Başkan Bozkurt, yılın belediye başkanı seçildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü kazandı.Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dün akşam düzenlenen, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü kazandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dün akşam düzenlenen, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Bozkurt, ödülünü usta sanatçı Müjdat Gezen’den aldı.
Ödülü takdim etmeden önce kısa bir konuşma yapan Müjdat Gezen, Başkan Bozkurt’un çok zor bir yola çıktığını belirterek, “2 milyar 200 milyon borçla devralıyorsun. İnşallah bundan sonra yüz akıyla her şey güzel olur” diye konuştu. Gecede, usta oyuncu Gezen’e de "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

Rekor oyla başkan oldu
31 Mart yerel seçimlerine CHP’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak giren Başkan Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 51,55 gibi yüksek bir oyla belediye başkanı seçilmişti. Görevi, 2 milyar 200 milyon borçla devralan Başkan Bozkurt’un, bu borcun 220 milyon lirasını çok kısa sürede ödediği öğrenildi.

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