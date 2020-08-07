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Başkan Bozkurt, "Yöresel ürünlere sahip çıkanları kutluyorum"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yöresel ürünler kooperatifi ve ZAYBİR ile ortaklaşa çalışma toplantısı düzenledi.Devrek Güneşi Yöresel Ürünler Kooperatifi ile Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) ortaklaşa bir çalışma toplantısı düzenledi.

Başkan Bozkurt, "Yöresel ürünlere sahip çıkanları kutluyorum"

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yöresel ürünler kooperatifi ve ZAYBİR ile ortaklaşa çalışma toplantısı düzenledi.
Devrek Güneşi Yöresel Ürünler Kooperatifi ile Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) ortaklaşa bir çalışma toplantısı düzenledi. Devrek Belediye Yaşlılar Dinlenmeevi’nde yapılan çalışma toplantısına Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da katıldı. Devrek Güneşi Kooperatifi Başkanı Saniye Uysal’ın ev sahipliğini yaptığı ortaklaşa çalışma toplantısına, Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı’nın da katılımıyla bölgenin yöresel ürünleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve bu ürünlerin geliştirilmesi, tanıtılması, kalitelerinin daha da arttırılması ve pazarlanması konularında “67’liler Platformu” Temsilcisi Erhan Akman bir sunum ortaya koydu.
Her iki kooperatifin ürettiği ürünlerin de sergilenip ikram edildiği ortamda Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt yaptığı konuşmada, bölgemize özgü ürünlerin artırılmasına yönelik yapılacak tüm çalışmaları belediye olarak ellerinden geldiğince desteklediklerini, desteklemeye de devam edeceklerini, söyledi. Başkan Bozkurt, “Bu iki kooperatifimiz bölgemizin ve ilçemizin yöresel ürünlerinin yeniden canlandırılması, tanıtımı, kalıcılığının sağlanması konularında çok büyük çabalar sarf ettiler. Bu çaba ve emekler elbette hiç boşa çıkmadı. Her bir çalışmaya bir yenisini ekleyerek ilçemize büyük katkı ve destek sağladılar. Yöresel ürünlerimizi yeniden ortaya koyan bu kooperatiflerimizin yöneticilerini, üyelerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Bozkurt,

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