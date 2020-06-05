YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Büyükakın; “Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz’’

Başkan Büyükakın; “Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz’’

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Çayırova ilçesinde tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesi ile İstanbul’un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi arasında yapılan geçiş köprüsünü, Turgut Özal Caddesi Köprü İkileme ve Çiftlik Caddesi Çayırova Bağlantı projelerini yerinde inceledi.

Çayırova ilçesinde tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesi ile İstanbul’un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi arasında yapılan geçiş köprüsünü, Turgut Özal Caddesi Köprü İkileme ve Çiftlik Caddesi Çayırova Bağlantı projelerini yerinde inceledi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekibin hazır bulunduğu incelemeler sırasında hazır bulundu. İlk olarak Çayırova ile İstanbul’un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesini birbirine bağlayan araç geçiş köprüsünü yerinde gördü. Yaklaşık 21 Milyon TL’lik projenin ve planlanan projelerin son durumunu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımız Çayırova ilçemizle Tuzla Şifa Mahallesi’nin buradan bir köprü ile bağlanmasını çok istiyordu. İki mahallemizi birbirini bağlayarak aslında Kocaeli ile İstanbul’u buradan bağlamış olduk. Bu bölgemizde yaşayan halkımızın da talebine cevap vermiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir inanç ve sevdayla çalışıyoruz” dedi.
Çayırova ilçesi ile İstanbul’un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi arasında yapılan geçiş köprüsüyle iki mahallenin bağlanmış olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Burada aslında önemli bir alternatif ulaşım aksını da bağlamış olduk. Belli bölgelerde oluşan trafik yoğunluğunu da bu projeyle kentin farklı noktalarına dağıttık. Çok az bir peyzaj çalışmasının kaldığı bu projemiz şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Biz Kocaeli’nin potansiyeline ve gücüne inanıyoruz. Bundan dolayıdır ki durmadan gece gündüz demeden şehrimiz ve milletimiz için çalışmaya, eser üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Kocaeli’nin tamamında Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu her projenin tüm aşamalarını takip ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Her projemizin tüm safhalarını yakından takip ederken, sahada da mevcut durumu görmeye çaba sarf ediyoruz. Her ne kadar proje çizimleri üzerinden tüm detaylara hâkim olsak bile biz bunu yeterli görmüyoruz. Yerinde inceleyerek ve görerek hareket ediyor, bu şekilde projeleri üç boyutlu görme şansını yakalıyoruz. Bu sayede vatandaşımızı olumsuz etkileyebilecek farklı durumların ortaya çıkmasının da önüne geçme şansını yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Kemal Eczanesi
Gebze
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Başkan Büyükakın Gebze Akademi Liseyi inceledi

Başkan Büyükakın Gebze Akademi Liseyi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.