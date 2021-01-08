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Başkan Büyükakın, Çayırova esnafını ziyaret etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2021 12:35 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesinde gerçekleştirdiği bir dizi teknik incelemenin ardından bölgedeki esnafı ziyaret etti, alışveriş de yaptı.Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ve beraberindeki heyetle esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Pandeminin esnafımız üzerinde getirdiği yükü çok iyi biliyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesinde gerçekleştirdiği bir dizi teknik incelemenin ardından bölgedeki esnafı ziyaret etti, alışveriş de yaptı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ve beraberindeki heyetle esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Pandeminin esnafımız üzerinde getirdiği yükü çok iyi biliyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza gerekli desteği vermek için kolları sıvadık. Esnafımıza ocak-şubat ve mart ayları boyunca aylık 1000 TL destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin açıkladığı esnaf destek paketleriyle inşallah bu pandeminin bitmesiyle daha güzel günlere de kavuşacağız" dedi.
Esnaf ziyaretleri sırasında bir tatlıcıya giren ve burada alışveriş yapan Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin esnaf ve sanatkara, 3 ay boyunca aylık 1000 TL doğrudan hibe desteği, iş yeri kira olanlara büyük şehirlerde 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL kira desteği verilmesinin pandemi döneminde çok önemli olduğunu da dile getirdi.

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