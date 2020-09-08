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Başkan Büyükakın Darıca’daki alt yapı çalışmalarını inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın altyapı çalışmalarının ardından üstyapı imalatı devam eden Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde incelemelerde bulundu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, altyapısı tamamlanan Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarının geldiği son durumu yerinde gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın altyapı çalışmalarının ardından üstyapı imalatı devam eden Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde incelemelerde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, altyapısı tamamlanan Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarının geldiği son durumu yerinde gördü. Aşıroğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmanın ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Başkan Büyükakın, “Arkadaşlarımız buradaki çalışmayı hızlı bir şekilde bitirmek için yüksek tempolarını daha da artıracaklar” açıklamasını yaptı. Genel Müdürü Ali Sağlık, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’nın da hazır olduğu incelemelerde çalışanlara “Kolay gelsin” diyen Başkan Büyükakın, 2bin 200 metre uzunluğu ve 15 metre genişliğiyle bölgenin önemli güzergahlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi’ndeki esnaflarla da sohbet etti.
Projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini de dile getirdi. Çalışmalar kapsamında 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu, 1 adet içme suyu terfi merkezi, 19 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve dere ıslahı, 27 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 11 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı olmak üzere toplam 57 kilometre uzunluğunda altyapı hattı yapılacak. Ayrıca bin 850 adet abone ve 2 bin adet kanalizasyon parsel bağlantısı ile hat üzerinde sanat yapıları inşa edilecek.

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