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Başkan Büyükakın Kandıra pazarından alışveriş yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kandıra’da gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde geleneksel olarak kurulan pazarı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaftan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Kandıra’da gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde geleneksel olarak kurulan pazarı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaftan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra ilçesine gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde geleneksel olarak kurulan pazardan alışveriş yaptı. Pazarcı esnafının ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, “Büyük bir emeğin halkımızla buluştuğu bir yerdeyiz. Burada kadınlarımız ön safta yer alıyor ve köylerdeki yetiştirdikleri ürünleri satıyorlar. Bugünü fırsat bilerek bu güzel insanlarımızı ziyaret ettik, ürettikleri ürünlerden satın alma fırsatı yakaladık. Evimizin bir kısım ihtiyaçlarını da Kandıramızdan karşılamış olduk. Duamız, her bir insanımızın evinde bereketinin ve huzuru olması içindir” dedi.
Ziyarette, ilçe merkezinde yer alan pazarda köylerinden kalkarak pazara gelen ve emeklerini halkla buluşturan kadınlara özel olarak teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Kadınlarımızın varlığı ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Bugün köylerindeki o toprakları emekleriyle insanımızın ihtiyaçlarına dönük ürünleri yetiştiren kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şunu da dile getirmeden yapamayacağım, bugün bir kez daha şahit olduk, kadınlarımız tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta garantörüdür” diye konuştu.
Tarımda millileşme sürecini yakından takip ettiklerine dile getiren Başkan Büyükakın, “Ata Tohumu Projesiyle yerel tohumların toplandığı, kayıt altına alındığını biliyoruz. Tohum Gen Bankası’nda yerli tohumlar da çoğaltılıyor. Biz de bu anlamda üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Kentimizin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Kadınlarımızın tarımsal üretimde yer almasını da çok kıymetli buluyorum. Ülkemizin ve şehrimizin kadının ne kadar fedakar olduğunu biliyoruz. Bugün bu pazarı dolduran, ürettiği tüm ürünlere yüreğini veren kadınlarımızı gördük. Pazarcı esnaflarımızla birlikte bugün burada emeğini ortaya koyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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