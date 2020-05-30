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Başkan Büyükakın Kartepe Kent Meydanı’ndaki çalışmaları denetledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kartepe Kent Meydanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla ve meydanlarla donatılması hedefimize azim ve kararlıkla çalışarak ulaşacağız" dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 30 bin metre karelik alanda yapımı süren “Kartepe Kent Meydanı” projesini yerinde inceledi.

Kartepe Kent Meydanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla ve meydanlarla donatılması hedefimize azim ve kararlıkla çalışarak ulaşacağız" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 30 bin metre karelik alanda yapımı süren “Kartepe Kent Meydanı” projesini yerinde inceledi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın yanı sıra, teknik ekibinde hazır bulunduğu incelemede, Kartepe Kent Meydanı’nın son durumu hakkında teknik ekipten bir sunum alan Başkan Büyükakın, projenin önemine dikkat çekti.
Meydanın tamamlandığında ilçeye değer katacağını ifade eden Büyükakın, “Kartepe Kent Meydanımız tamamlandığında ilçemizin önemli bir eksiğini daha ortadan kaldırmış olacağız. Meydanlar bir şehrin önemli simgelerindendir. Sosyal yaşama değer katacak aktivitelerin, etkinliklerin ve kültürel çalışmaların yapıldığı, milli günlerimizin kutlandığı önemli bir buluşma noktası olacak. Kartepe Kent Meydanımız tamamlandığında ilçemiz ve şehrimiz için değerli bir kazanım olacak” dedi.
“Kocaelimiz’in kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna uygun projelerimizle kentimizi geleceğe hazırlıyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Büyükakın, “Bizim bir sevdamız var. Bizim hizmetkarı olduğumuz halkımıza hizmet etme aşkımız var. Bizlerin tek bir gündemi var, oda vatandaşımıza hizmet etmek ve gönüllerindeki yerimizi korumak ve o yüreklerdeki yerimizi genişletmektir. Bir taraftan bu gibi hizmetleri ortaya koyarken diğer bir taraftan da gönül belediyeciliğimizi eksiksiz bir şekilde yapma gayretindeyiz. Şunu bu vesileyle ifade etmek isterim ki bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi şehrimize hakim kılmaya çalışıyoruz. Kocaeli’nde kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla ve meydanlarla donatılması hedefimize azim ve kararlıkla çalışarak ulaşacağız" diye konuştu.
Birliktelik sahada yapılan incelemenin ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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