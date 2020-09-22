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Başkan Büyükgöz mahalle muhtarlarını ile buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, muhtarlarla bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, muhtarlarla bir araya geldi. Eskihisar’da düzenlenen kahvaltılı toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, belediye başkan yardımcıları Ali Kaya, Yusuf Burkut ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Kahvaltı sonrası yapılan toplantıda muhtarların mahallelerindeki hizmetlere ilişkin talep, görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, “Covid 19 virüsü salgınıyla topyekun mücadele ettiğimiz bu günlerde siz değerli muhtarlarımızın da yükünün ağır olduğunu biliyoruz. Virüs salgınının artmaması noktasında tüm kamu kurumları gibi muhtarlarımız da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla belediyelerde kurulan muhtarlıklar müdürlüğünü biz de belediyemizde kurduk. Sizlerle daha hızlı ve çözüm odaklı iletişim kurarak sorunlara anında çözüm üreteceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonrada tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam bir işbirliği içerisinde sizlerle birlikte halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah. Toplantımıza katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Büyükgöz, mahalle muhtarlarının sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi.

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