Başkan Büyükgöz, minik Berat Efe’yi ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yılbaşı tebrik kartını kendisine sosyal medyadan ulaştıran 4. sınıf öğrencisi Berat Efe’yi makamında ağırladı.

Berat Efe ile dersleri hakkında sohbet eden Büyükgöz, teknolojiyi amaçsızca kullanan değil teknolojiyi üreten bir nesil olabilmek için çok çalışmak gerektiğini vurguladı. Yaptığı sürpriz için teşekkür ettiği minik Berat’a bol bol kitap okuyarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi öğüdünde bulunan Büyükgöz, çeşitli hediyeler de takdim etti.

