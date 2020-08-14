YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümü programına katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümü programına katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü kutlama programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Liderimiz, kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nice 19 yıllar diliyor, AK Parti’nin tüm kademelerinde davaya gönül vermiş, katkı sağlamış, görev almış, partiye oy vermiş tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ve Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına iştirak etti. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ardından 2001 yılında kurulan AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü için gerçekleştirilen kutlama programına katıldı.
Büyükkılıç, “19 yılda gösterdiğimiz gayret gelecekte göstereceğimiz gayret ve çalışma aşkının göstergesidir. Ülkesi ve milleti için her türlü fedakârlığı göstererek gayret eden tüm AK Gönüllülere minnet duyuyor, teşekkür ediyor, nice 19 yıllar diliyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, kuruluş yıldönümüne katılan AK Parti’nin önemli isimleri ile de bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Alt yapıya 42 milyon TL’lik yatırım

Alt yapıya 42 milyon TL’lik yatırım

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:44
Öğle
12:48
İkindi
16:35
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.