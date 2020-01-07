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  4. Başkan Büyükkılıç Argıncık esnaflarıyla

Başkan Büyükkılıç Argıncık esnaflarıyla

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Argıncık’ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık yaptığı ziyaretleri bu kez Argıncık’ta gerçekleştirdi. Argıncık’ta esnafları ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hayırlı işler temennisinde bulundu. Dükkanları tek tek ziyaret ederek hal hatır soran Başkan Memduh Büyükkılıç, esnafların belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini ve memnuniyetlerini de aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından bir çay ocağına girerek vatandaşlarla birlikte çay içti.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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