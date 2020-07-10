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Başkan Büyükkılıç asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Cuma namazını Hacılar’da kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Cuma namazını Hacılar’da kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, namaz sonrası Erciyes’in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri’nde yapılan asfaltlama çalışmalarını inceledi.
İlçelerde yapılan tüm çalışmalar konusunda hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yılkı atları ve mandaların dünyada en güzel fotoğraflandığı bölgelerinden olan Erciyes’in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri’nde asfaltlama çalışmalarını AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Büyükkılıç, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Bölgenin kamuoyunda turizm nirengi noktası olmaya başladığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şöyle konuştu; “Doğal ürünleriyle dillere destan olan Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahallerimiz bizler için adeta gurur kaynağı olmaya başladı. Bu bölge turizmin bir nirengi noktası olunca oradaki doğal güzelliği bir bakıma süsleyen yılkı atlarımız da kamuoyunda çok tanınmaya ve takdir toplamaya başladı. Büyükşehir Belediye’mize yakışan ise Hacıları’mıza yakışır bir çalışma yapmaktı. Şükürler olsun. Bizim amacımız hem hemşehrilerimizin hem de buraya gelen ziyaretçilerimizin tertemiz, hizmet almalarını sağlamak. Aldığım bilgiler doğrultusunda da 4 bin ton civarında sıcak asfalt döküldüğünü söyleyebilirim.”
Her zaman hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Hizmet fırsatı veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler hizmeti yaptıkça, onlar da haklı olarak daha çoğunu isteyecekler. Hacılarımızın bazı talepleri oldu. Allah’ın izniyle onları da yapacağız. Ayrıca bölgede hem Hörmetçi Mahallesi’nde hem de Karpuzsekisi Mahallemiz de GSM’de sorun vardı. Operatörlerimiz bu hizmeti de verecek. Elhamdülillah hem ulaşım sorununu hem de iletişim sorunu da çözülecek” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri’nde elini kolunu açtığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, “Buraya 4 bin ton asfaltı döküldü. Bundan sonra da yerel halkımızın buralara ziyaretleri sırasında görecekleri atmosfer ve tadacakları yiyecekler kendilerine şifa bölgeye bereket olacaktır. Cenabı Allah hizmetlerini bereketlendirsin” dedi.

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