YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanları ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanları ile bir araya geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni normal dönemde yatırımların hız kesmeden devamına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyum kültürü içerisinde ortak akıl ve istişareyi de ön planda tutarak yeni normal dönem için çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile makamında bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni normal dönemde yürütülecek çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, özellikle Büyükşehir’in ilçe yatırımlarında vereceği destek konuları ele alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı. Başkan Büyükkılıç, yeni normal dönemde yatırımların hız kesmeden devamına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyum kültürü içerisinde ortak akıl ve istişareyi de ön planda tutarak yeni normal dönem için çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile makamında bir araya geldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni normal dönemde yürütülecek çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, özellikle Büyükşehir’in ilçe yatırımlarında vereceği destek konuları ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da maske takma zorunluluğu

Kütahya’da maske takma zorunluluğu

Başkan Şahin esnaf ile çay içti sohbet etti

Başkan Şahin esnaf ile çay içti sohbet etti

Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması

Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması

Kuşadası çarşılarında sıfır işgaliye uygulaması tavizsiz devam edecek

Kuşadası çarşılarında sıfır işgaliye uygulaması tavizsiz devam edecek

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Bilecik’in fenomen ismi ’Küplülü Yaşar’ hayatını kaybetti

Bilecik’in fenomen ismi ’Küplülü Yaşar’ hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:07
Öğle
12:41
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:45

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri'de bir mahalledeki 7 ev karantinaya alındı

Kayseri'de bir mahalledeki 7 ev karantinaya alındı

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.