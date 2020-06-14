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Başkan Büyükkılıç ile ilçeler hep bir arada

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini ziyaret ederek, hem ilçe sakinleriyle buluştu hem de çalışmaları değerlendirdi.
16 ilçe ve Büyükşehir’in dayanışma içinde çalışıyor olmasını her daim şehrin kazanımı olarak gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, sık sık ilçelere ziyarette bulunuyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine ziyarette bulundu.
İlk ziyaretini Yahyalı’ya yapan Başkan Büyükkılıç, önce AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ardından Yahyalılı esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Daha sonra Yahyalı Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Esat Öztürk’le ile görüştü. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroplu’na İlçede yapılan ve yapılması gerekenlerle ilgili bir sunum yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Yahyalı’nın ardından Yeşilhisar’a geçerek, belediyeyi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile bir süre görüştü. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da Yeşilhisar ile ilgili çalışmaları için Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’na sunum yaptı.

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