YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı’na katıldı

Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı’na katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler” konulu toplantısına katılarak, İç Anadolu Bölgesi belediye başkanlarına hem tecrübelerini aktardı hem de çalışmalardan bahsetti.
Başkan Büyükkılıç, TBB Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı Prof. Dr. Recep Bozdağan’ın moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra geçilen yeni normal hayatta şehirleri geliştirmenin önemine işaret etti.
Başkan Büyükkılıç, doktor olarak bu süreci en iyi gözlemleyen ve en iyi yönetmeye çalışan bir anlayış sergilediklerini belirterek, Kayseri’nin bünyesinde olan 16 ilçenin de aynı felsefe ve aynı kaygıyla dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Ankara’dan gelen kararların kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeye çalışarak bu konulara çok önem verdiklerini söyledi.
Covid-19 salgını sonrasında geçilen yeni normal hayatta daha dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ve şehirlerde yapılacak olan plan ve projelerin seyrinin çok değiştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu:
“Bundan sonraki süreçte hepimizin çok daha dikkat etmemiz lazım korona biter, bir başka süreç başlar. Kendimizi geliştirmeliyiz. Gıdanın, tarımın ve hayvancılığın çok önemli olduğunun da bilincindeyiz. Gelecekte de çok önem arz ettiğinin farkında olacağız. Değişik ülkeleri gözlemlediğimizde paranın her şey olmadığının ne güzel örneklerini gördük. Ekonomik olarak gelişmişlik örneği sergileyen ama kendine yetmeyip dışarıdan kaynaklarını sağlamaya çalışan ülkeler bunun çok güzel örneklerini sergiledi. Öyleyse bizim kendi kendimize yeter konumuna gelmemiz lazım. Tarımda, gıda da hayvancılıkta da her türlü üretimde varız dememiz lazım. Sosyal medya daha etkin kullanarak, pozitif olarak uygulama yönünde toplumu yönlendirmeliyiz. Bisikletle ulaşım konusunun üzerinde durmalıyız. Organik tarıma önem vermeliyiz. En önemlisi imar konusunda planlama açısından şehir merkezli çalışmaları önemsemeliyiz. Ama taşradaki çalışmaları da çok önemseyerek hareket etmeliyiz. Ayrıca daha çok bağ ve bahçeli evlerin planlama açısından önem arz ediyor. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmalıyız. Sağlık, eğitim altyapıda eksiklik varsa gidermeliyiz” dedi.
Sağlık OSB konusunda girişimde bulunduklarını ve ilgili bakanlıktan gerekli desteği istediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Orta Anadolu ve Türkiye’mize hem hizmet hem de araç gereç bakımından önemli, teşvik odaklı çalışma başlatacağız. Turizm konusunda eylem planları oluşturarak, yeni döneme uygun hale getireceğiz. Toplu ulaşımla ilgili de eylem programını hayata geçirmeliyiz. Ayrıca e-ticaret, lojistikte gerekli çalışmaları yapacağız. Kriz zamanlarında yedek kapasitesinin hayat kurtardığını göz önüne alarak ilgili kamu kuruluşlarla iş birliği sürdüreceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle birlik beraberlik anlayışıyla bu süreci atlatacağız” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, pandemi süresince Kayseri’de yapılan çalışmaları da anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:13
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.