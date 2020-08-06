Başkan Büyükkılıç üniversite tercihi yapacak öğrencileri Kayseri’ye davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ederek, dört üniversitesi ve 75 bin öğrencisi bulunan Kayseri’nin üniversite öğrencileri için bulunmaz bir şehir olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, tercih yapacak öğrencileri Kayseri’ye davet etti.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, üniversiteye gidecek öğrenciler için YKS sonuçlarının açıklanmasından ardından tercih zamanının geldiğini belirtti. Tercih maratonunda Kayseri’de tercih yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şehir dışında bulunan öğrencileri de Kayseri’ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Bugün malumunuz üniversite tercihleri başladı. Dört üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan güzel bir şehirde yaşıyoruz. Allah’a şükürlere olsun zaten makarr-ı ulema olarak nitelendirdiğimiz, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayserimiz, üniversite öğrencileri için bulunmaz bir şehir. Ailelerin rahatlıkla, güvenle çocuklarını göndereceği bir şehir."