YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı

Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Huzurevi’ne video konferans yöntemi ile bağlanarak burada kalan ulu çınarların bayramını kutladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Covid-19 salgını başladığı andan itibaren huzurevinde kalan yaşlıların yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemeleri için sıkı tedbirler uygulandı. Dışardan tüm girişlerin yasaklandığı huzurevinde çalışanlarda süreç boyunca karantina koşullarında ailelerinden ayrı kalarak yaşlılara hizmet verdiler. Tüm bu önlemlerin sonucunda da huzurevinde hiçbir bulaş olayı yaşanmadan yaşlıların sağlıkları korunmuş oldu.
Aylardır ziyaretçileri ile görüşemeyen yaşlıların Ramazan Bayramı’nı tebrik etmek için video konferans ile huzurevine bağlanan Başkan Büyükkılıç, “Ramazan Ayı’nı bugün akşam itibariyle geride bırakıyoruz. Bugün Arefe, yarında inşallah bayram. Hep birlikte bu bayramı idrak edeceğiz. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi’ni ihya ederek Arefeye ulaşıp, Ramaza Ayı’nın ruhuna da uygun bir şekilde bayrama erişenlerden eylesin bizi. Sizler bizim dua kaynağımızsınız. Sizler bizim ulu çınarlarımızsınız. Sizlere minnettarız. Sizlere hizmet etmek, sizlerin duasını almak bizler için şereftir. Sizler bereket vesilesisiniz. O açıdan sizlere minnet duyuyoruz. Elbette yaklaşık iki buçuk aydır sizlere ziyaretçiye müsaade etmiyoruz. Bu ziyaretçiye müsaade etmememiz sizi sevdiğimizden, sizi korumak istediğimizden, sizi gözümüzden dahi sakındığımızdan kaynaklanıyor. O açıdan Allah’a şükürler olsun bu son virüs bulaşması durumuyla ilgili değişik illerde, değişik ülkelerde sıkıntılar oldu. Ama sizlerin sabretmesiyle, bizlerin de dikkat etmesiyle Kayseri’mizde böyle bir sıkıntı oluşmadı. Bu da bizleri sevindiriyor, Elhamdülillah diyor ve şükretmemize vesile oluyor. Kayseri’miz güzel, ülkemiz güzel ama insanlarımız biz başka güzel. Anlayışımız ve felsefemiz bir başka güzel. Allah bizi Kur’an yolundan Peygamberimize ümmet olma yolundan, devletine, vatanına, milletine, cumhuriyetimizin kurucularına ve ecdadımıza bağlı olma duygularını elimizden almasın diyorum. Ellerinizden öpüyor ve dualarınızı bekliyorum” şeklinde konuştu.
Huzurevinde kalan yaşlılarla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Memduh Büyükkılıç, aylardır özveriyle çalışan huzurevi çalışanlarına ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu’na da teşekkürlerini iletti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile görüşen huzurevi sakinleri ise aldıkları hizmetten ve Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini unutmamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Huzurevi sakinlerinden Ramazan Berk, “Avrupa yaşlılarını ölüme gönderirken Kayseri’de bize gösterilen bu yoğun ilgi burada kalan tüm yaşlılarımızın en büyük sevinç kaynağı” ifadelerini kullanırken, Sabriye Böregen ise, “5 yıldızlı otel konforunda bize bakıyorlar. Korona virüs açısından en güvenli yerdeyiz. Allah Memduh Başkanımızdan razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.