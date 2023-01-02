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Başkan Büyükkılıç’tan 2022 yılında 16 ilçeye 100 ziyaret

02.01.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç vatandaşla bütünleşen ve istişare ile ortak aklı önceleyerek gerçekleştirdiği belediye faaliyetleri çerçevesinde, ilçelere ziyaretlerini ara vermeden sürdürdü.

Başkan Büyükkılıç’tan 2022 yılında 16 ilçeye 100 ziyaret

Büyükkılıç, 2022 yılında 16 ilçeye toplam 100 kez hizmetlerle dolu ziyaret gerçekleştirdi.

Kayseri’de her kesime, ayrıştırmadan hizmet etme kaygısı ile gönül belediyeciliği çerçevesinde çalışmalarını yürüten ve projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir taraftan şehrin her köşesinde vatandaşla buluşarak kucaklaşırken diğer taraftan da merkez ile ilçelerde gerçekleştirilen hizmetleri inceliyor, yapılan projeleri takip ediyor. Adeta koltuğunda oturmadan her fırsatta ilçeleri ziyaret eden Büyükkılıç, buradaki yatırımları yerinde incelerken, ilçe sakinleriyle de bir araya gelerek onların taleplerini, şikâyetlerini ve düşüncelerini dinliyor. Kırsaldaki iletişimini zaman zaman düzenlediği muhtar toplantılarıyla da yürüten Başkan Büyükkılıç, 2022 yılı başından bu yana 16 ilçede birbirinden yararlı toplam 100 ziyarete imza attı. Hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe belediye başkanlarıyla uyum içerisinde hizmet eden Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerinde sık sık “Bütçemiz bütçeleri, bütçeleri bütçemiz” ifadesinde bulunarak birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Ziyaretlerinde “Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, hep birlikte Kayseri, hep birlikte Türkiye olacağız” diyen Büyükkılıç, dayanışmanın da sağladığı güç ile tüm kentte örnek hizmetleri hayata geçiriyor.

İlçe ziyaretlerinde 2021 yılı içerisinde toplam 80 ilçe ziyareti gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, 2022 yılına gelindiğinde ise ziyaretlerini arttırarak 100’e çıkardı. İlçe ve kırsal mahalleleri merkezdeki yapılan hizmetler gibi çeşitlendiren ve yaşam konforunun arttırılması için özen gösteren Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin de görüşlerine, taleplerine ve düşüncelerine yer vererek söz konusu hizmetleri gerçekleştiriyor.

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