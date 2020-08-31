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Başkan Büyükkılıç’tan sporseverlere müjde

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Yolu’nda yapımında sona gelinen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki incelemeleri sırasında, aynı bölgeye yeni bir spor salonu ile açık ve kapalı tenis kortu yapılacağını açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile şehrimize kazandırılacak Besim Özderici Engelsiz yaşam Merkezi’nde ilgili yöneticilerle birlikte incelemelerde bulundu. Engelsiz yaşam merkezinin donanım ve fonksiyenellik açısından alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, kompleks içerisine Büyükşehir Belediyesi’nce spor salonu ile açık ve kapalı tenis kortu planladıklarını ifade etti.
Hem engellilerin hem de vatandaşların kullanımına uygun şekilde projelendirilen spor salonu ve tenis kortlarının önemli bir ihtiyacı gidereceğini dile getiren Büyükkılıç, “Yaklaşık bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak Engelsiz Spor Salonu’nda; kapalı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sahası, tribün, antrenman salonu, bay-bayan soyunma odaları gibi birimler yer alacak. Engelsiz Spor Salonu için kısa süre içinde ihaleye çıkılacak ve yapımına hızla başlanacak” dedi.

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