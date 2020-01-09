Başkan Cabbar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Toplumumuzun bilgilendirilmesinde anahtar rolünde bulunan basınımızın değerli mensupları, her zaman son derece zorlu ve bir o kadar önemli bir konumda yer almalarının yanı sıra toplumların gelişim ve değişiminde de son derece etkin ve aktif bir rol oynamaktadırlar" sözleriyle mesajına başlayan Başkan Mehmet Cabbar; "Vatandaşımızın doğru ve tarafsız haber alma hürriyetini sağlamak adına zaman mefhumu gözetmeksizin cefakârca çalışan, demokratik kültürümüzün gelişimine değerli katkılar sağlayan tüm basım çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Basın ilke ve ahlaki değerleri doğrultusunda, toplum yararını esas alan görev ve sorumluluk bilinciyle, vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı ve sesi olan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

