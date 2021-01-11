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Başkan Çalkın’dan gazetecilere plaket

11.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, hafta sonu pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasından dolayı bugün kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya gelerek “10 Ocak Gazeteciler Günü”nü kutladı.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, hafta sonu pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasından dolayı bugün kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya gelerek “10 Ocak Gazeteciler Günü”nü kutladı. Çalkın, günün anısına gazetecilere bir de plaket verdi.
Yerel ve ulusal basının sorunlarının konuşulduğu görüşmede sonrası bir açıklama yapan Başkan Çalkın, “Demokrasimizin temel yapı taşlarından olan gazetecilerimiz, fedakârca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Gazetecilerimiz aynı zamanda, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar” dedi.
Çalkın, “Gazi Şehrimiz Kars’ta yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayan, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen yerel basınımız da, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlâk kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın değerli mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daha sonra günün anısına gazetecilere bir de plaket takdim etti. Başkan Çalkın’ın gazetecileri buluşmasına Merkez İlçe Başkanı Muhammer Sancar, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey ve Medya Tanıtım Başkanı Naim Kaya ve partiler eşlik etti.

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