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Başkan Çelenk: “Hayat devam ettikçe üretim devam edecek”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çelenk, önlemler alınarak üretime devam edildiğini kaydetti.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çelenk, korona virüsü nedeniyle işletmelerin belirlenen kurallara uygun bir şekilde üretime devam ettiğini söyledi.Adıyaman OSB’de 126 fabrikada 14 bine yakın kişinin istihdam edildiğini ancak korona virüsü nedeniyle bir haftalık kritik süreçte bazı işletmelerin üretime ara verdiğini kaydeden Başkan Çelenk, “Adıyaman OSB korona virüsüne karşı tüm tedbirleri alarak üretime hız kesmeden devam etmekteyiz.

Başkan Çelenk: “Hayat devam ettikçe üretim devam edecek”

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çelenk, önlemler alınarak üretime devam edildiğini kaydetti.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çelenk, korona virüsü nedeniyle işletmelerin belirlenen kurallara uygun bir şekilde üretime devam ettiğini söyledi.
Adıyaman OSB’de 126 fabrikada 14 bine yakın kişinin istihdam edildiğini ancak korona virüsü nedeniyle bir haftalık kritik süreçte bazı işletmelerin üretime ara verdiğini kaydeden Başkan Çelenk, “Adıyaman OSB korona virüsüne karşı tüm tedbirleri alarak üretime hız kesmeden devam etmekteyiz. Hayat devam ettikçe üretim devam edecek. OSB yönetimi olarak işçi ve işveren sağlığını koruyarak ve tüm tedbirleri alarak yeni yatırımlara hız kesmeden devam etmektedir. Bölgemiz günlük ve haftalık korona virüse karşı dezenfekte edilmekte olup, firmalar işyerinde işçilerin sosyal mesafelerine dikkat ederek, işçi çıkarmayarak ve hız kesmeden büyümeye kararlı bir şekilde üretime devam etmektedir.
Bölgemiz alt ve üst yapıları tamamlanmış, sosyal donatı alanlarını tamamlamış, sosyal donatı alanlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Ayrıca OSB’mizde aile hekimliği binası hizmete açılmıştır. Bunun açılmasında emeği geçen başta AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın olmak üzere herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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