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Başkan Çelik’ten Başkan Ergün’e ziyaret

15.01.2021 20:07 | Son Güncelleme:
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Başkan Çelik’ten Başkan Ergün’e ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette 2021 yılında yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında kabul etti. Toplantıda, Şehzadeler ilçesine yapılacak projeler görüşüldü.

“Yeni projelerimizi istişare ettik”
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeleri görüşmek üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyarette bulunduğunu belirterek, “Öncelikli olarak bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ’nin, ilçemize yaptığı hizmetler için Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e ve tüm çalışma arkadaşlarına Şehzadeler halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2020 yılında ilçemizin sınırları içinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. 2021 yılında yapılacak olan projeler var. Sayın Başkanım, Mecliste müjdesini verdi. Bugün, hem bir teşekkür etmek hem de 2021 yılında Büyükşehir Belediyemizin ve Şehzadeler Belediyemizin ortaklığında ilçemizde ne gibi projeler hayata geçirilebilir, bunları istişare etmek için Cengiz Başkanımızı ziyarete geldik. Kabul ettiği için şahsına çok teşekkür ediyor, sağlıklı huzurlu bir yıl diliyorum” diye konuştu.

“Tek amacımız vatandaşımıza hizmet etmek”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Büyükşehir olduğumuz 2014 yılından bu yana değerli Başkanım Ömer Faruk Çelik ile birlikte çalışma imkanı bulduk. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Hem oluşturduğumuz Cumhur İttifakı işbirliği hem de Manisa’nın menfaatine yönelik güzel projeleri hayata geçirme noktasında istişarelerde bulunduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Buna örnek olarak Sümerpark’taki ortak projemizi Manisa’ya kazandırmış olmaktan ben de hem değerli Başkanıma hem de çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği gibi beldelerimizin ve bazı mahallelerimizin altyapı ve üstyapı ihalelerinin bir kısmı gerçekleşti, kalan kısmı da önümüzdeki süreç içinde yapılacak. Tek amacımız vatandaşımıza hizmet etmek ve onları daha mutlu edebilmek. Bugün yapmış olduğu ziyaretinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylar için de hayata geçireceğimiz yatırımları istişare etme fırsatı bulduk. Kendisine ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ederim” dedi.
Ziyaretin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Ergün’e yeni yıl dolayısıyla hediye takdim ederken, Başkan Ergün ise Ömer Faruk Çelik’e fincan takımı hediye etti.

Başkan Çelik’ten Başkan Ergün’e ziyaret

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