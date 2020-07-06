YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çerçi, Bakan Pakdemirli’ye sunum yaptı

Başkan Çerçi, Bakan Pakdemirli’ye sunum yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:52 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda kırsal kalkınmaya büyük önem veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Bakan Pakdemirli’ye bir sunum gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manisa ziyaretinde, belediye başkanları ile bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, ilgili kurum müdür ve yardımcıları katıldı.

Belediyenin desteklerini ve yaptıkları çalışmaları anlattı
Toplantıda Bakan Pakdemirli’ye sunum yapma fırsatı bulan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi tarafından verilen tarım ve hayvancılık desteklemelerinden bahsetti. Orman Müdürlüğünden belediyeye tahsis olan Mesir Tabiat Parkı, Ortaköy Biyolojik Göleti ve Yunus Emre Kültür Parkı’nın bitmiş projelerini de Bakan Pakdemirli’ye sunan Başkan Çerçi, ayrıca Süreyya Tabiat Parkı’nda belediye tarafından başlatılacak olan projeden de bahsetti. Yunusemre Belediyesinin yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Manisa Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Salihli Devlet Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Apandisit Ameliyatı Yapıldı

Salihli Devlet Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Apandisit Ameliyatı Yapıldı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.