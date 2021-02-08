Başkan Çerçi’den AK Parti’li Hızlı’ya ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’yı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, geçtiğimiz hafta kongrede güven tazeleyerek yeniden il başkanlığı görevine seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çerçi, “80 darbesinde, 28 Şubat’ta ve 15 Temmuz’da neler yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Bunlar Türkiye’nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak ve Türk milletinin tarihi yürüyüşünü durdurmak için yapılan oyunlardır. Siyonizmin, küresel sermayenin birlikte yaptığı organizasyonlardır. Bu tür operasyonlara maruz kalmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki muhafazakarlar olarak, yerli ve milli insanlar olarak bunların karşısında duracağız. Bizim yürüyüşümüzü durduramayacaklar. 8-10 tane üniversite öğrencisi dışarıdan gelen PKK’lı, DHKPC’li, FETÖ’SÜ her türlü illegal terör örgütleri, ajanlar, yerli işbirlikleri işin içerisinde. İşbirlikçi diyoruz ya eski Büyükelçi ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, kimin adamı? Türk milleti bunu bilmiyor mu? CHP buna tepki koymuyor mu? Kime çalışıyor. Devletten maaş alıyor ama kime çalışıyor? Söylediği sözler aynı zamanda Macron’un sözü, Yunanistan Başbakanın sözü. Yunan ağzıyla konuşuyorsa, Ermeni ağzıyla konuşuyorsa kime çalışıyor. Bunun arkasında kimler var. Dikkat edin. Çevrenizdeki adamların sıfatı şu olmuş, bu olmuş, Boğaziçi’nde profesör olmuş, hiç bunların önemi yok. Adamın kime çalıştığı önemli. Tasması kimin boynunda. Bu çok önemli. Takarlar adama tasmayı dolaştırırlar patronlarına, sahiplerine hizmet ettirirler. Onun için biz yerli ve milli duruşumuzu koruyacağız. Bu tür adamlara karşı birim vermeyeceğiz. Bunlara karşı uyanık olacağız. Türkiye’de maalesef tasma dışarıda olup içeride görev yapan bir sürü insan var” dedi.

Başkan Çerçi’nin milletvekilliği döneminde çok hizmetlerden faydalandıklarını söyleyen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, “Başkanımızın arkasındayız, kendisini destekliyoruz. Buralarda korsan gösteri yapılamaz. Bir gösteri yapacaksınız basın toplantısıyla yaparsınız. Mecliste yapılan gösteri doğru değil. AK Parti teşkilatımız olarak Başkanımızın yanındayız. Milletimizi nereden geldiğini bilir, biz ülkemizi her ne olursa savunuruz. Bizim öncelikli amacımız bu ülkeye hizmet etmek. Bunların yaptıkları boşa gidecektir. Uyanık olacağız, prim vermeyeceğiz, hadlerini bildireceğiz” diye konuştu.



