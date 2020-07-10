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Başkan Çerçi’den Ankara çıkarması

MANİSA HABERLERİ  | 10.07.2020 16:53 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya çıkarma yaptı.
Başkan Çerçi, 22. Dönem Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’i makamlarında ziyaret etti. Başkan Çerçi’ye Ankara temaslarında Yunusemre Belediye Meclis Üyesi İhsan Akyel eşlik etti. Başkan Çerçi, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ı makamında ziyaretinin ardından Cuma Namazını Beştepe Millet Camii’nde kıldı.

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