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Başkan Çerçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın çağrısına destek çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın esnaftan alışveriş yapın çağrısına, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’da destek verdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden “İyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz.

Başkan Çerçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın çağrısına destek çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın esnaftan alışveriş yapın çağrısına, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’da destek verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden “İyiliğe kapı aralarsak, çare oluruz. Bir esnafımıza bereket oluruz. İmkanı olan tüm hemşehrilerimi semt esnafından sipariş vermeye davet ediyorum. Yemeğinizi afiyetle yerken, işletmelerinin ayakta kalmasına katkı sağlayabilirsiniz” paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’da sosyal medya aracılığıyla Aydınlılara seslenerek, “Mansur Başkanım, bu millet her zaman bir olmayı, dayanışmayla zorlukların üstesinden gelmeyi bilmiştir. Sevgili Aydınlılar, öğle ve akşam yemeklerinizi Aydınımızda bulunan kafe ve lokantalardan sipariş vererek, sizler de esnafımıza destek olabilirsiniz” dedi.

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