YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i Unutmadı

Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i Unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 08.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i unutmadı.1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atlayarak esir düşen ve Rumlar tarafından şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, ölümünün 56.’ncı yıldönümünde anıldı.

Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i Unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i unutmadı.
1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atlayarak esir düşen ve Rumlar tarafından şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, ölümünün 56.’ncı yıldönümünde anıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şehit Topel’i anarak “1964’te Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı düşürüldükten sonra esir alınıp şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i Unutmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Yakıt tankeri köprüden düştü

Yakıt tankeri köprüden düştü

Göztepe, Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti

Göztepe, Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

"Yaşlısın" diyerek dershaneye almadıkları öğrenci, üniversiteden "yüksek şerefle" mezun oldu

"Yaşlısın" diyerek dershaneye almadıkları öğrenci, üniversiteden "yüksek şerefle" mezun oldu

Aydın Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:11
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:18
Yatsı
21:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı

Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı

Türkiye’nin en büyük mobilya mağazası

Türkiye’nin en büyük mobilya mağazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.