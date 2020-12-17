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Başkan Ceyhun’dan Akçadurak’a ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocatürk, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.Sohbet havasında geçen ziyarette ilçede yapılması planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ceyhun’dan Akçadurak’a ziyaret

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocatürk, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.
Sohbet havasında geçen ziyarette ilçede yapılması planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca güncel konular değerlendirildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun ve İl Başkan Yardımcısı Kocatürk’e teşekkür etti.

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