Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi

Şeyhbayram mahallesinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ederek ilçemizin her mahallesini güzelleştiriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli ve muhtarlarla birlikte kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, sıcak asfalt serimi ve aydınlatma çalışmalarını inceledi.

Şeyhbayram Mahalle Muhtarı Mustafa Canberk ile Zaviye Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş, mahallelerinde gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

“Başkanımızı seviyoruz ve destekliyoruz”

Mahallede yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, “ Akademik kariyeri olan Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Mehmet Çınar Başkanımızın Malatya’mızın güzelleşmesine, kentimizin en büyük mahallelerinden olan Şeyhbayram ve Zaviye mahallelerimizin daha güzel hale getirilmesi hususunda gösterdiği özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Mahalle sakinlerimiz memnun, Vakıf olarak ta Başkanımızı canı gönülden kutluyoruz ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.