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Başkan Çınar, kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıttı

19.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla Mescid-i Takva Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif programına katılan vatandaşlara kandil simidi, gül suyu ve lokum ikram etti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile birlikte Mescid-i Takva Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla Mescid-i Takva Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif programına katılan vatandaşlara kandil simidi, gül suyu ve lokum ikram etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile birlikte Mescid-i Takva Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Kılınan teravih namazı sonrasında okunan Mevlid-i Şerif programına katılan vatandaşlara kandil simidi, gül suyu ve lokum ikram eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna zaman dilimleri olduğunu söyledi. İslam Âlemi ve müslümanların üç aylarını ve Regaip kandilini tebrik ederek kutlayan Çınar, “Kandil dolayısıyla Mescid-i Takva Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif programına katılarak kıymetli hemşerilerimizle birlikte namaz kılmanın ve dua etmenin mutluluğunu yaşadık. Öncelikle tüm İslam Âlemi ve Müslüman kardeşlerimizin üç aylarını ve kandillerini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede devletimizin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için, vatanımızın her türlü tehlike ve afetlerden korunması ve bütün insanlığın huzuru, mutluluğu, barışı için ibadetlerimizi yaptık. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah. Üç aylar, dini duygu ve heyecanın yoğun bir şekilde yaşandığı manevi bir mevsimdir. İnsanların birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların, toplumsal huzur, barış ve kardeşlik duygularını daha da pekiştireceğine inanıyorum. Yüce Mevlam, dünyamızı kasıp kavuran korona virüs illetinden bir an önce kurtulmayı bu güzel gecelerin hürmetine hepimize nasip etsin. Virüs salgınında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Tedavileri evlerinde ya da hastanelerde devam eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vatanımızın bekası için şehadet şerbeti içen tüm kahraman şehirlerimizin mekanları cennet olsun, milletimize ve kıymetli aile mensuplarına sabırlar diliyorum. Bu gece vesilesi ile edilen duaların, yapılan ibadetlerin kabul olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Regaib Kandilini kutlar, huzur, barış ve hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan dilerim” şeklinde konuştu.

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