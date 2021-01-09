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Başkan Çınar’dan 10 Ocak mesajı

09.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Başkan Çınar’dan 10 Ocak mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Türkiye ve Dünyanın farklı noktalarındaki gelişmelerden milletimizi haberdar eden, tarafsız, ilkeli ve basın ahlâkını gözeterek toplumu doğru haberlerle bilgilendirmek için çalışmalarını fedakârca sürdüren tüm gazetecilerin gayretlerini takdirle karşılıyoruz” dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çok zor şartlar altında dahi fedakârca çalışan ve meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren gazetecilerimiz, fedakarlık ve sorumluluk isteyen çok ulvi bir görev ifa etmektedirler.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Türkiye ve Dünyanın farklı noktalarındaki gelişmelerden milletimizi haberdar eden, tarafsız, ilkeli ve basın ahlâkını gözeterek toplumu doğru haberlerle bilgilendirmek için çalışmalarını fedakârca sürdüren tüm gazetecilerin gayretlerini takdirle karşılıyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çok zor şartlar altında dahi fedakârca çalışan ve meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren gazetecilerimiz, fedakarlık ve sorumluluk isteyen çok ulvi bir görev ifa etmektedirler. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın sağlanmasında önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler konusundaki bilgilere zor şartlar altında dahi olsa bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmalarını her zaman takdirle karşılamaktayız. Her alanda markalaşan Yeşilyurt’umuzun tanıtılması, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde basın mensuplarımızın öneri ve tespitlerinin çok büyük katkısı vardır. Vatandaşlarımızla bizler arasında köprü vazifesi gören gazetecilerimizle her zaman güzel bir diyaloga ve iletişime sahibiz. Bu birliktelik, kentimize ve ilçemize güzel hizmetler yapmamıza vesile olmaktadır. Toplumun sesi olma işlevini yerine getirirken, doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve ilkeli habercilik anlayışını benimseyen değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarını ise rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Malatya Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

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İkindi
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Akşam
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Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

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Çare Eczanesi
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